Kanzler fordert Lösung

Der Tiroler FP-Chef Markus Abwerzger forderte, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) solle den Kampf gegen den Transit als Druckmittel in den laufenden EU-Budgetverhandlungen verwenden. Der Kanzler selbst erklärte im Vorfeld des Treffens in Innsbruck, die EU-Kommission selbst müsse endlich Lösungen präsentieren: „Das werde ich auch bei meinem nächsten Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Ausdruck bringen und weiter auf eine Entlastung der transitgeplagten Bevölkerung in Tirol pochen.“