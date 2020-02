Zu dem Diebstahl kam es bereits am 20. Dezember 2019 um 10 Uhr in einer Bankfiliale im Bezirk Landstraße. Nachdem der Mann, der grau-schwarze Arbeitshandschuhe mit weißem Aufdruck anhatte, den Tresor leergeräumt hatte, flüchtete er in Richtung Innenstadt. Da der Verdächtige Handschuhe trug, liegt die Vermutung nahe, dass er von dem offenen Tresor bzw. über die Vorgehensweisen in der Bank Bescheid wusste.