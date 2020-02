Kultur pur: Akkordeon-Festival erneut in Wien

Die Abschlussgalas werden von Attwenger eingeleitet (20. März im Schutzhaus Zukunft), die Entdeckung Three For Silver werden im „Das Werk“ für Begeisterung sorgen (21. März), bevor Riccardo Tesi und Banditaliana im Metropol das Akkordeonfestival am 22. März für das Jahr 2020 verabschieden. Essentieller Bestandteil des Festivals sind neben den regulären Konzerten die Akkordeonfestival Lounge, die an drei Samstagen des Festivals (29. Februar, 7. März und 14. März) jeweils ab 21 Uhr im Rahmen des Café Mocca ganz unmittelbaren Musikgenuss ermöglicht. Ebenso die Stummfilm Matinee (jeweils an den Sonntagen während des Festivals, ab 13 Uhr im Filmcasino, Livevertonungen von Filmklassikern), und Akkordeon-Workshops in Zusammenarbeit mit Österreichisches Volksliedwerk vervollständigen das reiche Programmangebot des 21. Internationalen Akkordeonfestival Wien 2020.