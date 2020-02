Gleichgeschlechtliche Ehen sind viel glücklicher

Bei der Auswertung zeigte sich folgendes Bild: Frauen, die in einer heterosexuellen Ehe lebten, spürten die größte psychische Belastung. Im Mittelfeld rangierten die Eheleute in einer lesbischen Partnerschaft und Männer in zweigeschlechtlichen Ehen. Die geringste Belastung verspürten Männer, die in einer homosexuellen Ehe lebten. Die Schlussfolgerung lautet also, dass schwule Männer am glücklichsten, heterosexuelle Frauen am unglücklichsten in ihren Ehegemeinschaften sind.