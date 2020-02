Wallner: „Back to the roots“

Wallner wird den Posten mit Anfang März antreten. Er selbst sprach in der Aussendung des Ministeriums über eine Rückkehr „back to the roots“: „Ich freue mich sehr darüber, dass unser Minister für sozialen Zusammenhalt und soziale Sicherheit, Rudolf Anschober, mich eingeladen hat, diese spannende Aufgabe zu übernehmen. Ich habe in meinen Jahren als Sozialexperte und Generalsekretär der Caritas mehr als zehn Jahre lang viele Stunden pro Woche im Sozialministerium in Expertengruppen und Verhandlungen verbracht und die Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen im Ministerium sehr zu schätzen gelernt.“