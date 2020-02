Beim Netzbetreiber Magenta (vormals T-Mobile) ist es Dienstagfrüh landesweit zu Netzproblemen gekommen. Betroffene Kunden hatten Schwierigkeiten mit dem Telefonieren und konnten oft keine Nummern in Netzen anderer Anbieter anrufen. An einer Lösung für das Problem werde gearbeitet, ließ der Netzbetreiber seine Kunden in einem später wieder entfernten Facebook-Posting wissen.