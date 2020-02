Denn beim Einser-Team von Dietrich Mateschitz hat man die Schwachstellen vergangener Jahre erkannt und ausgemerzt. Das Auto kam so früh wie schon lange nicht auf den Prüfstand, der Rollout erfolgte pünktlich. „Bisher sind wir immer erst zur Saisonhälfte so richtig in Fahrt gekommen. Diesmal aber passt das Timing“, erklärte Red Bulls Motorsportdirektor Helmut Marko. „Wir waren in der Hybrid-Ära noch nie so gut vorbereitet wie jetzt und Honda hat einen weiteren Schritt zugelegt. Deshalb sehe ich uns als ersten Herausforderer. Und das ist eine angenehmere Situation als jene des Titelverteidigers.“