In ihrem Podcast plauderte Graham auch über die Geburt ihres ersten Sohnes, die sie stärker gemacht habe. „Jetzt, wo ich ein Kind geboren habe, und zwar auf natürliche Weise, und ich alles gefühlt habe, habe ich das Gefühl, dass es nichts gibt, was ich nicht tun kann. Es ist, als ob es nichts gibt, was mir in den Weg kommen könnte, wenn ich sage: ,Oh, das ist zu hart. Ich kann das nicht ertragen‘.“