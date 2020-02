Der Weg zum Titel führt, was derzeit logisch ist, natürlich über Liverpool. Gefühlt warten alle drauf, wann die „Reds“ wieder einmal verlieren. Aber keiner ist so konstant wie die Klopp-Truppe, sie findet einfach immer einen Weg. Aber sie können auch einfach wirklich alles: Kurzpassspiel, lange Bälle, enormes Pressing, verteidigen. Der Gegner, jetzt im Achtelfinale Atletico, ist ihnen egal. Liverpool ist so vollgepumpt mit Selbstvertrauen, daher traue ich ihnen alles zu!