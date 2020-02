Der Pensionist kam am späten Nachmittag im Kolonnenverkehr plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Ein 47-jähriger Einheimischer konnte ausweichen und streifte den Wagen nur, eine 23-jährige Deutsche bremste zu spät und prallte gegen den Pkw des betagten Lenkers. Insgesamt sechs Verletzte wurden mit dem Roten Kreuz ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht.