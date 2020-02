Nach einem zurückliegenden Diebstahl vom 29. August 2019 in einer Linzer Kaufhaus-Filiale, bei dem die Täterin entkommen konnte, erkannte der Filialleiter die Verdächtige nun wieder, als sie am Montag in das Geschäft kam. Bei der Befragung konnte sich die Verdächtige (73) nicht mehr an die Tat erinnern.