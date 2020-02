Der Klub war wegen jahrelangen Finanzbetrugs für zwei Jahre aus den von der UEFA organisierten Bewerben ausgeschlossen worden. Nach „schwerwiegenden Verstößen“ gegen das Financial Fairplay muss City außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Von 2012 bis 2016 habe der aus Abu Dhabi alimentierte Verein Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht, hatte die Europäische Fußball-Union am Freitag ihre Entscheidung begründet.