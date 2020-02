Eine Änderung zur neuen Saison ist die Reduzierung der Testtage von acht auf sechs. Die muss man in vollem Umfang nutzen und dabei umso mehr aufpassen, dass das Auto ganz bleibt, meinte Perez mit einem Augenzwinkern. Begeisterung löste bei ihm das Einsteigen von Aston Martin ab der Saison 2021 aus, womit Racing Point dann zum Werksteam wird. Man schaue also in eine gute Zukunft, weshalb er auch einen Vertrag bis 2022 unterschrieben habe. Die Vorfreude auf die Saison ist nach Monaten des Trainings und Batterien aufladen bei beiden Fahrern gleich groß. „Hoffentlich fährt das Auto so gut, wie es ausschaut“, sagte Stroll. Am Mittwoch geht es mit den Testfahrten in Montmelo nahe Barcelona los, der Saisonauftakt zur 70. WM steigt dann am 15. März in Melbourne.