Nettozahler wollen sich vor EU-Gipfel abstimmen

Die vier Nettozahler wollen sich auch am Donnerstagvormittag vor dem EU-Gipfel abstimmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der zuletzt an seiner Vetodrohung gegen den Finanzrahmen festgehalten hatte, will daran teilnehmen. Ein Prozent bedeute wegen der gestiegenen Wirtschaftsleistung bereits „nominal mehr Geld“, schrieb Kurz im Namen der Vierer-Gruppe in einem Gastbeitrag in der „Financial Times“. Er forderte für sie auch „dauerhafte“ Rabatte.