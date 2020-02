Stimmung dennoch „konstruktiv“

In die kommenden Streiks werden neue Betriebe und noch mehr Menschen einsteigen, kündigte Michaela Guglberger, Chefverhandlerin für die Gewerkschaft vida, an. Die Stimmung sei trotz des ergebnislosen Ausgangs „konstruktiv“ gewesen, „aber es kommt leider nicht raus, was wir erwarten“. Sie hoffe, dass sich die Arbeitgeber bis zum nächsten Verhandlungstermin am 2. März überlegen, „ob ihnen nicht doch etwas zur Arbeitszeitverkürzung einfällt“, so Guglberger.