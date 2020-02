Sowohl in Villach wie auch in Klagenfurt könnte mit Herbst dieses Jahres je eine Klasse eröffnen. Die Kooperation von Caritas, Diakonie und Schule für Gesundheits- und Krankenpflege sei bereits gegeben. Auf die Genehmigung vom Land müsse noch bis Ende Feber gewartet werden, so LH Peter Kaiser.