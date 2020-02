Der Anklage nach soll die verschuldete Pflegerin zehn Bewohner und eine Kollegin im Seniorenheim in Oberalm bestohlen haben. Zwei Diebstähle gibt sie zu: Als die Senioren gerade nicht im Zimmer weilten, steckte sie sich Geldscheine ein: 90 Euro. Die unbescholtene Türkin räumt auch den Diebstahl eines iPhones in einem Geschäft ein. Aber: Die restlichen Geld-Diebstähle im Heim will sie nicht verübt haben: „Sie wurden ertappt, deswegen sind sie die Verdächtige“, so der Richter im Landesgericht Salzburg. Die Opfer sind teils dement, teils bereits verstorben. Arbeitskollegen sollen noch aussagen – vertagt.