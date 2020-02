Andi Fötschl, mit dem SAK im Regionalliga-Herbst in 15 Partien ungeschlagen und von den Nonntalern geschasst, heuerte am Montag ausgerechnet bei deren schärfstem Westliga-Rivalen FC Pinzgau an. Um als Ziege-„Co“ seinen Beitrag zum Aufstieg der Saalfeldener in die 2. Liga zu leisten.