„Das lässt keinen Bauern kalt“

Und noch ein wichtiger Fakt laut Muster: „Keinen Bauern lässt es kalt, wenn die Ernte vor seinen Augen abstirbt. Außerdem will er ja seine Kunden beliefern, will Erträge, will die Früchte seiner Arbeit ernten.“ Da kann man nur hoffen, dass heuer Spätfrost einen weiten Bogen um unser Land macht.