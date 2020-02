Der frühere Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden wird während des elektronisch überwachten Hausarrests unter anderem am Salzburger Landestheater beschäftigt sein. Schaden bestätigte am Montag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht in der Online-Ausgabe der Tageszeitung „Der Standard“: „Ich werde als Art Berater für ein Stück über die Flüchtlingsbewegung vor fünf Jahren arbeiten.“