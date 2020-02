Nachzulesen sind die Eskapaden des steirischen Kontrollinspektors in einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes. Der Beamte beschwerte sich, dass er entlassen werden soll. Eine untere Instanz befand dies für zwingend. Zu Recht, wie man anmerken muss. Denn der Beamte war an jenem 8. Juli 2017 mit einem Kollegen zur Streife eingeteilt. In ihrer Begleitung: eine Polizeischülerin in der Praxisausbildung. Was die Männer nicht daran hinderte, zuerst Leberkäse zu kaufen und einige Gespritzte zu trinken.