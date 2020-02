„Das myRegio Student-Ticket gilt für volle sechs Monate und damit auch in den Ferien“, erklärt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). In der Vorwoche startete der offizielle Ticketverkauf des Salzburger Verkehrsverbunds. Ausgegeben wird das neue Ticket an Studierende aller österreichischen Universitäten und Fachhochschulen unter 26 Jahren. Voraussetzung dafür ist entweder die Inskription an einer Salzburger Uni oder FH oder die Wohnsitzmeldung im Bundesland Salzburg.