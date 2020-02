Eine Änderung im Bundesgesetz hat die Planungen des Landes zur Sanierung des Krankenhauses Mittersill durcheinander gebracht. Während das Projekt noch in der Planungsphase war, schrieb der Bund per Gesetz einen Hubschrauberlandeplatz für das Tauernklinikum Mittersill vor. Der soll nun am Dach des Spital errichtet werden – die Kosten belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Auch ein Gesundheitszentrum war ursprünglich nicht angedacht, soll jetzt aber doch kommen. Hierfür nimmt das Land 4,6 Millionen Euro zusätzlich in die Hand. Dazu kommen noch vorgeschriebene Erweiterungen.