Heuer schon 677 Einsätze

Einsätze wie dieser sind für die steirische Bergrettung keine Seltenheit. Sowohl am Berg, aber noch viel öfter auf den Pisten kommt es zu Notfällen. Obwohl das neue Jahr noch jung ist, gab es laut Bergrettung heuer bereits 677 Einsätze in der Steiermark (davon 628 auf Pisten und 49 im alpinen Gelände). 651 Menschen wurden verletzt, und eine Person kam ums Leben. Da die Bergrettung jedoch nicht in allen Skigebieten aktiv ist, sind die tatsächlichen Zahlen sogar noch höher.