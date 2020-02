HipHop-Ball: Mit Sneakers im Dreivierteltakt

Die aktuell hochschwangere Wienerin hat sich die letzten Monate intensiv mit dem Projekt beschäftigt und zahlreiche neue Highlights für das Event kreiert. Neben einem abwechslungsreichen Musik- und Tanzprogramm erwarten die Ballgäste Mega-Rap-Battles, Performance-Art wie der „Red Bull Dance your Style Battle“-Showcase und Live-Acts von Newcomern und Genre-Größen wie Anna-Lucia und Amnezzi. Zudem wird die „Chain of Glory“ an herausragende Szene-Größen, die in den letzten Jahren zur positiven Entwicklung der Hip-Hop-Kultur beigetragen haben, verliehen. „Auch für die Mitternachtseinlage haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Das ist jedoch noch top secret!“, so Sajeh geheimnisvoll.