Unfassbar feige Tat im obersteirischen Eisenerz: Eine 21-jährige Steirerin, ihr Freund (30) und ein Oberösterreicher (29) sollen in einem Lokal so brutal auf einen 46-Jährigen, der schon wehrlos am Boden lag, eingetreten haben, dass das Opfer am linken Auge beinahe vollständig erblindete und auch sein Gehör teilweise verlor.