„Es gibt kein Datenleck. Alle Infos fließen über eine eigens programmierte, datensichere Schnittstelle“, will die oberösterreichische Gesundheitsholding mit Franz Harnoncourt an der Spitze nichts von einer „Datenaffäre“ wissen. Der SP-Landtagsklub sieht das anders und stellt nun eine schriftliche Anfrage. Eine Frage lautet: „Welche Schritte will Gesundheitsreferentin Christine Haberlander setzen, um künftig Datenmissbrauch zu verhindern und trotzdem die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“