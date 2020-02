Letztes Jahr zwei tote Bergsteiger

„Eine Mannschaft hat in einem unwegsamen Gelände Spuren im Schnee gefunden, die plötzlich aufhörten. Der Hubschrauber fand dann 500 Meter weiter unten die Leiche“, schildert Bernhard Ebner, Leiter Bergrettung Gmunden. „Tragisch. Sein Sohn war vor kurzem mit der Schule bei uns am Gemeindeamt“, sagt Desselbrunns Bürgermeisterin Ulrike Hille. Es war heuer der erste tödliche Alpinunfall. Vor fast einem Jahr, am 24. Februar, stürzte ein Bergsteiger am Traunstein in den Tod, insgesamt forderte der Gipfel im Vorjahr zwei Tote.