Nach einer kurzen Verschnaufpause in der Heimat geht es für Brändle am Donnerstag weiter nach Dubai, wo er ab Sonntag bei der UAE-Tour startet. Dass es in den Emiraten kein Zeitfahren gibt, stört den Spezialisten im Kampf gegen die Uhr nicht. Im Gegenteil! „Wegen des Corona-Virus stecken unsere neuen Zeitfahrmaschinen noch in China fest, dürfen nicht verschickt werden“, erzählt Matthias. „Mein Team sucht aktuell fieberhaft nach einer Lösung. Im Notfall müssen wir uns das Equipment von Rennställen ausleihen, die im Vorjahr mit Factor-Bikes unterwegs waren.“ Ein bisschen Zeit bleibt aber noch: Brändles erstes Zeitfahren steigt erst am 17. März.