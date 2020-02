Wer regional bleiben will, isst also am besten Fisch, und auch der Saft einer frischen Kokosnuss schmeichelt dem Gaumen. Inselhüpfen mit dem Wasserflugzeug via Malé: Wer neugierig ist, wechselt innerhalb des Urlaubs das Atoll, in diesem Fall nach Süden, beispielsweise Niyama Private Islands Maldives im Dhaalu-Atoll, und findet Ähnliches vor: Eine private Insel, eigentlich zwei, die durch eine Holzbrücke verbunden sind, mit weißen Sandstränden, Palmen, schönen Bungalows und Wasservillen, kein Autoverkehr, verschiedene Restaurants (auch unter Wasser oder als Baumhaus in den Kronen der Riesenbäume), unendliche Wassersportmöglichkeiten, ein hervorragendes Spa mit Blick auf den Ozean, mit einem Wort: ein Traum, der Wirklichkeit wird!