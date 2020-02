Die Firma „Erwin Stückler Baumeister Gmbh“ will in Sulzberg eine Aushubdeponie errichten. Als Standort auserkoren ist eine sich in Privatbesitz befindende Fläche in der Parzelle Weißenhalden, die bislang landwirtschaftlich genutzt wurde. Binnen neun Jahren sollen hier rund 80.000 Kubikmeter an Aushub deponiert werden. Das Unternehmen ist im Ort beheimatet, mit rund 20 Arbeitnehmern zählt es zu den größten kommunalen Steuerzahlern - ein Vorzeigebetrieb also. Mit der Deponie soll in erster Linie der Eigenbedarf gedeckt werden, Alternativen im Ort gibt es keine, auch im Umfeld sind Lagerstätten rar. Es sind also gute Argumente, die für das Projekt sprechen.