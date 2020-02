Keine Infektionen, dennoch Auswirkungen auf Österreich

Dennoch hat das Coronavirus Folgen für Österreich - denn bereits jetzt deutet sich alleine in Wien ein Knick bei chinesischen Touristen an, wie die „Krone“ jüngst berichtete. Zuletzt war auch die Zahl an Anfeindung gegenüber asiatisch aussehenden Menschen in Österreich stark angestiegen - etwa wurden zwei Kinder in einem Bus von einem Mann verbal attackiert und aufs Übelste beschimpft und bedroht.