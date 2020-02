Drei Jahre war die Liechtensteinklamm gesperrt. Nach Verzögerungen beim Eröffnungstermin ist nun ein Ende der Sperre in Sicht. Ortschef Günther Mitterer will das beliebte Ausflugsziel im Mai eröffnen. Die Klamm soll in neuem Glanz erstrahlen und dennoch nicht ihr altes Gesicht verlieren, so lautet der Plan.