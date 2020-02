Bisherige 3D-Druckverfahren bauen Objekte meist Schicht für Schicht auf. Nicht so das nun vorgestellte Verfahren, bei welchem exakt berechnete Laserstrahlen das Gel in einem Behälter in der gewünschten Form zum Aushärten bringen. Das Objekt entsteht dabei als Ganzes, schwimmend in der Flüssigkeit, anstatt Schicht für Schicht.