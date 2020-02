Mann hatte in Brief mit Ermordung von 470 Menschen gedroht

Der 30-Jährige hatte laut Medienberichten bereits im Februar 2019 in einem Brief an den japanischen Parlamentspräsidenten mit der Ermordung von 470 beeinträchtigten Menschen in zwei verschiedenen Heimen gedroht. Er bezeichnete sein Vorhaben als eine „Revolution“, die „die Wirtschaft beleben“ und „den Dritten Weltkrieg verhindern“ werde. Nach einem Krankenhausaufenthalt wurde Uematsu Anfang März 2019 von Ärzten als ungefährlich eingestuft und entlassen.