Die letzten Wochen waren für Amanda Salzgeber sehr ereignisreich. Zuerst die verpasste Super-G-Medaille bei den Olympischen Jugenspielen in Les Diablerets (Sui), dann die Wiedergutmachung mit Kombi-Gold und Doppel-Bronze in Riesentorlauf und Teambewerb. Direkt danach folgte für die 17-Jährige das Europacup-Debüt bei den Slaloms in Zell am See und zum Drüberstreuen sicherte sich die Montafonerin dann auch den österreichischen Jugend-Meistertitel in der Abfahrt.