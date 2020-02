Am Küniglberg ist am Montag der Grundstein für den neuen „Mediencampus“ des ORF gelegt worden. Der neue Trakt wird den multimedialen Newsroom sowie die Radiosender Ö1 und Ö3, die vom Funkhaus in der Argentinierstraße bzw. vom Studio in Heiligenstadt in den Neubau übersiedeln, beherbergen. Ab 2022 soll vom neuen Standort gesendet werden, wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ausführte.