Im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas setzt Israels Gegenseite offenbar zunehmend auf Cyberangriffe, um an die Geheimnisse der Israelis zu gelangen. Laut einer offiziellen Warnung der israelischen Streitkräfte seien Dutzende Soldaten auf Hacker der Hamas hereingefallen, die ihnen in Gestalt hübscher junger Frauen Honig ums Maul geschmiert und sie so zur Installation einer Spionage-App gebracht haben.