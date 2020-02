Die FPÖ startet mit insgesamt 2602 Kandidaten in die steirischen Gemeinderatswahlen am 22. März. Sie tritt damit in 231 Gemeinden der Steiermark an. Man wolle das Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2015 verteidigen und wieder mehr Bürgermeister stellen, so Mario Kunasek, der FPÖ-Landesparteiobmann, Landesparteisekretär Stefan Hermann und Landesgeschäftsführer Anton Kogler am Montag.