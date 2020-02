Wienerin für Make-up-Meisterschaft qualifiziert

Melanie Leitner setzte sich beim nationalen österreichischen Wettbewerb die Krone auf und wird nun im europäischen Vergleich am Freitag, dem 6. März, um 16:15 Uhr am Meeting Point in Halle 10 ihr Können beweisen. Das Motto beim diesjährigen European Make-up Award Expert heißt: „Spirit of Soul“. Es soll die unabhängige und selbstbewusste junge Frau mit Mut zu Farbe präsentieren.