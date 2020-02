„Anderes Tempo“

„Es ist eine großartige Schule in akademischer Hinsicht und bietet den Kindern die Möglichkeit, andere Kinder und Jugendliche kennenzulernen. Es könnte ihnen die Augen öffnen, wie es ist, in einem anderen Land in die Schule zu gehen“, sagte Mary. Auch der Schulweg ist kurz, denn sie wohnen nur fünf Minuten entfernt. Außerdem kennen sich die Kinder dort aus, denn die Familie verbringt seit Jahren ihren Winterurlaub dort.