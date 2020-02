„Da war die Rede vom Vogeldoktor“

Das Regierungsprogramm sieht beispielsweise regelmäßige Supervision vor. Das nehme die klassische Polizei mitunter nur „ungern“ in Anspruch, so Bürstmayr. „Da war die Rede vom Vogeldoktor.“ In einer männerdominierten Polizei galt das als Zeichen der Schwäche.