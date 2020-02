16 Spiele saß Hansi Flick seit der Entlassung von Niko Kovac als Chef-Trainer bislang auf der Bayern-Bank - 13 davon hat er gewonnen, nur zwei (jeweils 1:2 gegen Leverkusen und Gladbach) verloren. Heißt unter dem Strich: Flick hat 81,25 Prozent seiner Spiele gewonnen. Und es gab in den letzten zwanzig Jahren nur einen, der noch besser war! Es war Jupp Heynckes, der in seiner zweiten Amstzeit ab Oktober 2017 überhaupt nur ein Spiel (1:2 gegen seinen Ex-Klub Gladbach) verloren - also eine Siegquote von 93,75 Prozent hatte.