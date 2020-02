Außenminister Alexander Schallenberg hat sich in der Diskussion über konkrete Möglichkeiten zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen erneut gegen eine Wiederbelebung der EU-Marine-Mission „Sophia“ und damit verbundenen Kontrollen auf dem Mittelmeer ausgesprochen. Stattdessen schlug er vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag vor, dass EU-Grenzschützer der Agentur Frontex die Durchsetzung des Waffenembargos „vor Ort“ unterstützen sollen - also direkt in Libyen.