„Sehr toll und pflegeleicht“

Vor dem Ball wird Muti das klassische Lugner-Standardprogramm durchlaufen: Am Mittwoch ist für 13 Uhr eine Pressekonferenz in der Lugner City angesetzt, danach gibt die italienische Schauspielerin ab 14 Uhr in dem Einkaufszentrum eine Stunde lang Autogramme. Vor dem Ball am Donnerstag steht um 18.30 Uhr ein Abendkleid-Shooting im Grand Hotel an, danach geht es zum Abendessen.