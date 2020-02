Bei der heurigen Mathematik-Zentralmatura wird es auch doppelt so viele Aufgaben geben, bei denen die Schüler auch halbe Punkte erreichen können. 2018 war beim Matura-Haupttermin im Mai rund jeder fünfte Schüler an der schriftlichen Klausur gescheitert. Daraufhin wurden einige Erleichterungen für die Maturanten erarbeitet, die ab Mai 2019 umgesetzt wurden. Unter anderem wurden die Aufgabenstellungen kürzer und an den AHS sowohl der Beurteilungsschlüssel als auch die Zeiteinteilung gelockert. Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen, anders als davor auch halbe Punkte zu verteilen.