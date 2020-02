Das Exterieur der G-Klasse in Schwarz metallic trägt an einigen Stellen ein goldenes Rautenmuster. Der G 63 Cigarette Edition setzt die gemeinsame Designsprache mit dem Bootshersteller erstmals auch im Interieur fort, das in zweifarbigem Leder Nappa in Macchiato Beige und Tiefseeblau ausgeführt. Auch das AMG Performance Lenkrad aus Carbonfaser in dunkelblauem Leder Nappa verweist auf die 59’ Tirranna AMG Edition. Auf den Fußmatten sowie den G-Klasse-Haltegriffen findet sich der Cigarette-Schriftzug.