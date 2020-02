Elton John (72) ist auf dem Weg der Besserung - und will seine Tour in Neuseeland fortsetzen. Wie ein Promoter des Sängers und Pianisten am Montag laut örtlichen Medienberichten sagte, soll die Tour nach einem Extratag Pause, die vom Arzt verordnet wurde, mit den verbleibenden Konzerten in Auckland fortgeführt werden.