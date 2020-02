Nun ist es traurige Gewissheit: Der am Traunstein in Oberösterreich vermisste 37-jährige Bergsteiger ist tot. Die Suche war am Montag wieder aufgenommen worden, nur wenige Stunden später wurde die Leiche des Mannes von der Bergrettung gefunden. Letztes Lebenszeichen des 37-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck war eine Nachricht an seine Ehefrau vom Gipfel am Sonntag um 10 Uhr. Danach dürfte er rund 500 Meter abgestürzt sein.