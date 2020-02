Die Juristin Toth steht seit März des Vorjahres interimistisch an der Spitze des Verbands. Aus den drei mündlich eingebrachten Wahlvorschlägen erhielt laut Verbandsangaben keiner eine gemeinsame Zustimmung. Das neue Präsidium hätte am 22. März in Ehrenhausen (Steiermark) bei der Generalversammlung des ÖTV gewählt werden sollen.